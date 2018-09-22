حريق بمستودع للمواد البلاستيكية في «صناعية عجمان»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

شب حريق في مستودع للمواد البلاستيكية في المنطقة الصناعية الجديدة في عجمان، فجر أمس، من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني، العميد راشد جاسم مجلاد، إن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار.

وذكر مجلاد أن ثلاثة مراكز شاركت في عمليات الإطفاء والتبريد، هي مركز الصناعية والإدارة والجرف، لافتاً إلى أن الفرق وصلت إلى موقع الحريق في زمن قياسي، وعملت على وضع خطة للتعامل معه، خصوصاً أن المستودع كان مملوءاً بمواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.