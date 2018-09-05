شرطة عجمان تلقي القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية بتهمة مضاعفة الأموال

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية بتهمة الشروع في الاحتيال والإقامة في الدولة بصورة غير قانونية.

وتعود تفاصيل القضية كما أوضحها الرائد محمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان إلى ورود معلومات حول وجود شخصين من الجنسية الإفريقية يقومان بالاحتيال على الأشخاص بادعائهم مضاعفة الأموال.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية للتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالفعل تم التواصل مع المشتبه بهما والاتفاق معهما على عمل مضاعفة الأموال مقابل مبلغ من المال، كما تم الاتفاق معهما على مكان الاستلام والتسليم.

وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم الالتقاء معهما وشوهد بحوزة المشتبه بهما أوراق سوداء ومواد تستخدم في مضاعفة الاموال حسب ادعائهما، فتم ضبطهما والتحرز على المواد المضبوطة، وبالتدقيق عليهما تبين أن الأول يدعى ( د.ا.و) والآخر (ف.ب.ا) كلاهما من الجنسية الإفريقية، وبسؤالهما عن الواقعة أقرا بارتكابهما الجريمة بدافع الحصول على المال كما اتضح انهما يقيمان في الدولة بصورة غير قانونية، فتم أخذ إفادتهما وتحويل القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد الرائد محمد بن يافور الغفلي بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول تزوير او تبديل أو مضاعفة الأموال أو أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.