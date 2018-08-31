شرطة أبوظبي تناقش الخطة للعام الدراسي الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقشت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، خطتها واستعداداتها لتأمين السلامة المرورية للطلاب ومستخدمي الطريق، للعام الدراسي الجديد، ضمن الأولوية الاستراتيجية بجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، وهم دائرة النقل، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة تنمية المجتمع، مواصلات الإمارات، وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وأكد نائب مدير مديرية المرور، العميد أحمد الشحي، الحرص على ضمان سلامة الطلاب وانسيابية حركة السير والمرور على الطرق كافة، وبالقرب من المدارس من خلال تنفيذ خطة مرورية شاملة.

وشارك في الاجتماع المعنيون من مديريات شرطة العاصمة، والمناطق الخارجية، والعين والظفرة، في قطاع الأمن الجنائي، وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة. وأوضح الشحي أن حملة العودة للمدارس تهدف إلى تكاتف جميع الجهات وشرائح المجتمع للعمل معاً من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب، وللحد من الحوادث المرورية، خصوصاً خلال الأيام الأولى للعودة المدرسية، التي تشهد ازدحاماً أمام المدارس، موضحاً أن هذه الحملة المرورية التوعوية تقام سنوياً بالتزامن مع بداية العام الدراسي.

ودعا سائقي المركبات والحافلات وذوي الطلبة، إلى التأني والتمهل عند المرور في الشوارع القريبة من المدارس، أو أثناء دخول وخروج الحافلات المدرسية من المدرسة، وضرورة التركيز على حماية الأبناء من التعرّض لحوادث الدهس.