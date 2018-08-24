السيطرة على حريق معمل ديكور أخشاب وأصباغ في عجمان

سيطرت فرق الإطفاء الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، على حريق متوسط الخطورة وقع في معمل يحتوي على مواد اصباغ واخشاب في المنطقة الصناعية الجديدة يوم أمس دون تسجيل إصابات تذكر .
وقد شاركت في علميات الإطفاء فرق من مركز دفاع مدني الإدارة ومركز دفاع مدني الصناعية ومركز الجرف ومساندة الإدارة العامة للدفاع المدني الشارقة وشرطة عجمان و الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والإسعاف الوطني وشركة أيمز، وبعد الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات .
وذكر الملازم أول نواف عتيق الضابط المناوب ، أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ وباشرت في إخماد النيران التي كانت مشتعلة في المستودع ووصول اللهب إلى المستودع المجاور ، حيث عملت الفرق على منع امتداد النيران إلى المستودعات الأخرى .
وناشد الضابط المناوب على أهمية تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وتأمين سلامة الموصلات الكهربائية بشكل دائم قبل مغادرة أماكن العمل وتوفير سبل الاطفاء فيها من قبل المسؤولين.