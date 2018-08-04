وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة تدهورت مركبتهم على طريق صلالة

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

لقي خمسة يمنيين من عائلة واحدة، يقيمون في إمارة عجمان، حتفهم، إثر حادث تدهور مركبتهم على طريق صلالة في محافظة الظاهرة بسلطنة عُمان، حيث كانت الأسرة متجهة إلى اليمن من طريق صلالة لقضاء الإجازة السنوية، وأقيمت صلاة الجنازة على الضحايا، بعد صلاة الجمعة، بمسجد الشيخ زايد في عجمان، وتم تشييع الجثامين إلى مقبرة عجمان، بحضور مئات المواطنين واليمنيين.

وقال ذوو الضحايا لـ«الإمارات اليوم» إن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة، كانوا يستقلون سيارة معاً متجهين إلى اليمن عبر صلالة، لقضاء إجازتهم السنوية، وهم: محمد سعد ناجي، وأحمد مطيع هيلان، ومحمد مطيع هيلان، وانتصاد قائد ناجي، ونادية عبدالله صالح.

وتابعوا أن المتوفين سلكوا طريقاً وعرة في صلالة، وخلال سيرهم على الطريق انفجر الإطار الأمامي، ما أدى إلى عدم السيطرة على السيارة من قبل السائق، وتدهورها، ووفاة جميع من كان بداخلها، باستثناء السائق نبيل يمني، مشيرين إلى أن السائق حالته خطرة، ولايزال يتلقى العلاج في سلطنة عمان.

وذكروا أن محمد سعد ناجي يعمل في شرطة دبي منذ 25 عاماً.