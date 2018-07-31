إنقاذ شاب من الغرق في بحر عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أنقذت الفرقة البحرية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، شاباً آسيوياً يبلغ من العمر 24 عاماً، تعرض للغرق في بحر عجمان، بعد غروب الشمس مساء أول من أمس.

وأفاد ضابط مركز الدفاع المدني-الرميلة، النقيب سعيد راشد الشعالي، بأن غرفة العمليات المشتركة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض شخص للغرق، فانتقلت فرقة الإنقاذ البحري إلى الموقع، وتمكنت من إنقاذه ونقله إلى الشاطئ، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له.

وطالب الشعالي من أفراد المجتمع بعدم السباحة ليلاً لصعوبة التعامل مع حوادث الغرق، وعدم السباحة في الأماكن العميقة التي تنشط فيها التيارات البحرية، وعدم دخول المياه في حال ارتفاع الأمواج، حفاظاً على سلامة الجميع من حوادث الغرق.