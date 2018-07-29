حريق بـ 3 مستودعات في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

شب حريق في ثلاثة مستودعات بمنطقة الجرف الصناعية في عجمان، دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى ستة مستودعات مجاورة.

وقال مدير إدارة المراكز العميد محمد علي جميرا، إن بلاغاً ورد أمس بوجود حريق في مستودعات بمنطقة الجرف الصناعية، فانتقلت فرق تابعة لثلاثة مراكز إلى موقع البلاغ، وتم تطويق النيران ومنع امتدادها إلى بقية المستودعات.

وأشار إلى أن المستودعات كانت تضم مواد بعضها سريع الاشتعال، مثل المنتجات البلاستيكية، بالإضافة إلى مواد غذائية.