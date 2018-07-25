شرطة عجمان تحذّر من تقليد رقصة «كيكي»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة عجمان من تقليد رقصة «تحدي كيكي»، لمخالفتها قوانين المرور في الإمارات، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لشرطة عجمان عبر موقعي التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«تويتر»، أمس.

وذكرت أن مخالفة تقليد رقصة «كيكي» تقع ضمن البند الأول من جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية في قانون السير والمرور الاتحادي، إذ نص القانون على أنه يخالف كل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قاد مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق أضراراً بالمرافق العامة أو الخاصة، بغرامة مالية 2000 درهم، وبـ23 نقطة مرورية، وحجز مركبته 60 يوماً للمركبات الخفيفة.