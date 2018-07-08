9 إصابات في حادث مروري بالعين بسبب التجمهر والإسعاف الخاطئ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي،إلى عدم تجمهر الأشخاص والوقوف العشوائي للمركبات في مواقع الحوادث،لتجنب عرقلة وصول سيارات الإسعاف،والإنقاذ والمرور حفاظاً على سلامة الجميع.

وكان حادثاً مرورياً وقع في منطقة مساكن على طريق العين دبي،نتج عنه تعرض 9 أشخاص لإصابات بسيطة بسبب تدهور مركبة يقودها السائق بسرعة زائدة ،اصطدمت بأخرى كانت متوقفة،ماأدى إلى إنحراف الأولى الى المسار الثاني من الطريق وقيادتها بعكس السير على نحو تسبب في دهس 9 أشخاص كانوا يحاولون إسعاف مصابين في السيارة المتوقفة.

وحذر مدير إدارة المرور في العين العقيد أحمد الزيودي من مخاطرالتجمهر حول الحوادث المرورية نظرا لماتسببه من اختناقات مرورية و عرقلة وصول دوريات المرور والاسعاف والانقاذ ، معتبراً إياه سلوكاً غير حضارياً ويعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.