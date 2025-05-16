سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «أميركيتَي» الشارقة والقاهرة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في الشارقة والجامعة الأميركية في القاهرة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله حرم الجامعة، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية بالقاهرة، مارك ترنيدج، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الأكاديمي وممثلي الجامعتين.

وقّع مذكرة التفاهم كل من مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، الدكتور تود لورسين، ورئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال.

وبحسب مذكرة التفاهم، تتعاون المؤسستان في مجموعة واسعة من المبادرات الأكاديمية والاستراتيجية، تشمل تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، والتقديم المشترك على المنح البحثية، إضافة إلى الإشراف المشترك على رسائل طلبة الدراسات العليا.

ونصت مذكرة التفاهم على تطوير برامج أكاديمية مزدوجة، وبرامج قصيرة الأجل، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات دولية مشتركة، كما ستعمل الجامعتان على تطوير المناهج والتعليم والتعلم، إلى جانب التدريب وتقديم الاستشارات، وتبادل البيانات المؤسسية لأغراض المقارنة المرجعية الاستراتيجية، وتسهيل الوصول المتبادل إلى مصادر المكتبة وفقاً للأنظمة والقيود الخاصة بحقوق النشر والتراخيص.