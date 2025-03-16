مركز جمعة الماجد يشارك في فعاليات شهر القراءة

تزامناً مع احتفاء الدولة بالشهر الوطني للقراءة، استضاف المركز الثقافي الإبداعي في أم القيوين، التابع لوزارة الثقافة، عبر منصته الإلكترونية، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في مركز جمعة الماجد، شيخة عبدالله المطيري، لتقديم محاضرة بعنوان «مكتبة الأسرة: خطوة نحو بناء مجتمع مثقف»، حضرها عدد من موظفي الوزارة.

ورحب مدير المركز الثقافي الإبداعي في أم القيوين عبدالله بوعصيبة، خلال استهلال الجلسة الافتراضية بالمحاضِرة، مشيداً بالتعاون المستمر بين مركز جمعة الماجد ووزارة الثقافة في تنظيم الفعاليات المشتركة.

من جهتها، طرحت شيخة المطيري مجموعة من الأسئلة على الحضور، من بينها: هل المكتبة ضرورة منزلية أم مجرد عنصر جمالي؟ وكيف يمكننا البدء في تأسيس مكتبة منزلية؟ وتطرّقت إلى الخطوات العملية لإنشاء المكتبة، والتي تشمل: وضع خطة واضحة يشارك فيها أفراد الأسرة، وتحديد الفئات المستهدفة من المكتبة، وفهم الأوعية الثقافية والتنوّع بينها، وزيارة المكتبات ومعارض الكتب لاختيار العناوين المناسبة، وتخصيص مكان مناسب للمكتبة داخل المنزل، وتنظيم فعاليات تحفيزية للأطفال لتعزيز علاقتهم بالقراءة والمكتبة.

وتناولت شيخة المطيري تأثير المكتبة المنزلية في تكوين شخصية أفراد الأسرة، مشيرة إلى دورها في تعزيز العلاقات الأسرية، وتنشئة الأبناء نشأة متزنة، وتطوير مهاراتهم اللغوية والتعبيرية. واختتمت بذكر بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأفراد عند تأسيس المكتبات المنزلية والتعامل مع القراءة.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً من الحضور، إذ طرحوا أسئلة حول كيفية تحفيز الأبناء على القراءة، وأفضل الأساليب للتعامل معهم في هذا الجانب، إضافة إلى استفسارات حول أبرز المكتبات الخاصة في مركز جمعة الماجد وآلية تنظيمها وترتيبها.