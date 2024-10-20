«ليوا للتمور» يكرّم الفائزين بـ «مزاينة الفرض»

تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمزاد ومهرجان ليوا للتمور، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أول من أمس، أسماء الفائزين في «مزاينة الفرض» آخر مسابقات التمور في الحدث.

وتوّج مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، عبدالله مبارك المهيري، الفائزين بالمزاينة. وجاء في المركز الأول سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، وفي المركز الثاني ناصر مبارك حميد عيه الشامسي، ونال المركز الثالث حميد سعيد محمد سلطان العرياني، والمركز الرابع مطر علي مفتاح محمد الشامسي، وجاء في المركز الخامس ورثة سهيل قنزويل غانم الشامسي.

وخصصت 10 جوائز للفائزين بقيمة 280 ألف درهم، منها 75 ألفاً للفائز الأول، و50 ألفاً للثاني، و40 ألفاً للثالث، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 28 متسابقاً بمجموع 2800 كيلوغرام من التمر.

وفي ما يخص مزاد التمور اليومي، كانت أغلى قيمة بيع لصندوق من صنف «أم الدهن» بقيمة 2500 درهم، فيما بلغ إجمالي المبيعات 298 ألفاً و380 درهماً، وبلغت كمية التمور المبيعة 4426 كيلوغراماً، بإجمالي 1341 صندوقاً.