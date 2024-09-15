الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الثقافة لدول «بريكس»

شاركت دولة الإمارات، في الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة في دول «بريكس»، الذي عقد في سانت بطرسبرغ، العاصمة الثقافية لروسيا، ونتج عنه تبني الإعلان المشترك لوزراء الثقافة لدول المجموعة.

وأكّد الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، الذي ترأس وفد الدولة في كلمته خلال الاجتماع، الدور الحيوي الذي يلعبه التعاون والعمل المشترك، في التعامل مع التحديات العالمية. وسلّط الضوء على أهمية توسيع مجموعة «بريكس»، مؤكّداً التزام الإمارات بتعزيز التعددية، والعمل المشترك من أجل عالم آمن ومستقر ومستدام.

وقال: «تنظر دولة الإمارات إلى الثقافة، بوصفها أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، والتعايش السلمي، والشمولية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية تستند إلى الثقافة، إذ إنّ صون القيم الثقافية وتعزيز الحوار الثقافي من الأولويات الوطنية، ونحن نؤمن بأن الثقافة يمكن أن توحّد الناس وتقود جهود التحول العالمي».

ووقّع وزراء الثقافة، خلال الاجتماع، على إعلان الثقافة المشترك لمجموعة «بريكس»، الذي يؤكّد أن الثقافة هي الركيزة الأساسية لتعزيز التعاون وتحقيق إنجازات جديدة ضمن المجموعة.

كما شارك وفد دولة الإمارات، في فعاليات المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتّحدة، الذي عقد في سان بطرسبرغ في 12 الجاري عقب اجتماع وزراء ثقافة دول «بريكس».

ونظّم المنتدى برنامج أعماله في المقرّ الرئيس لمتحف الإرميتاج في متحف الدير الحكومي في سانت بطرسبرغ، كما أقيم حفل موسيقي واستقبال ترحيبي للوفود المشاركة من مختلف البلدان خلال المنتدى.

وشهدت الفعاليات مشاركة الميزو سوبرانو الإماراتية فاطمة الهاشمي، التي قدّمت مجموعة من الأغاني الكلاسيكية العربية.