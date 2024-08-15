250 متحدثاً و160 فعالية في «الدولي للاتصال الحكومي 2024»

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13، تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر»، أكثر من 250 متحدثاً من مختلف دول العالم، يتبنون نهجاً رائداً في استكشاف مسارات جديدة، ورسم ملامح مستقبلية للاتصال، وذلك من خلال أجندة غنية تتضمن 160 فعالية ما بين جلسات رئيسة وجانبية، وخطابات ملهمة، وفعاليات استباقية، وورش عمل متخصصة، وبرامج متنوعة.

ويجمع المنتدى، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الرابع والخامس من سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، نخبة من صنّاع القرار وقادة الفكر في القطاعين الحكومي والخاص وذوي الاختصاص وخبراء الاتصال والإعلام من جميع أنحاء العالم، لاستشراف فرص ورؤى هذا القطاع، والخروج بتوصيات مهمة. بيئة محفزة للأفكار ومنصة رائدة لإنتاج الحلول المبتكرة

وأكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، أن المنتدى فرصة لتشكيل الوعي وبناء الرؤى المستقبلية، مشيراً إلى أن الدورة الحالية، بشعارها «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر»، تمثل منصة مهمة لوضع الطروحات والأفكار، وتشكيل مستقبل الاتصال الذي يشكل المحرك الرئيس لتطوير المجتمعات.

ولفت إلى تنوع أجندة المنتدى لمناقشة مختلف القضايا الحيوية والملحة التي تشغل صنّاع القرار.