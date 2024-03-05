التراث والبيئة الطبيعية بلمسة مستدامة

اطلعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، على مراحل سير العمل في ثلاثة من أحدث المشروعات التي تنفذها «شروق» في مدينة خورفكان، والمنطقة الشرقية في الشارقة، إذ تفقدت مشروعات شاطئ خورفكان، ولوكس منتجع الجبل، و«قرية نجد المقصار».

جاء ذلك خلال زيارة للشيخة بدور القاسمي، رافقها خلالها المدير التنفيذي لـ«شروق» أحمد عبيد القصير، إلى جانب عدد من المسؤولين، وشهدت خلالها الإعلان عن اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من مشروع «قرية نجد المقصار».

وقالت الشيخة بدور القاسمي: إن «المشروعات الثلاثة تشكل إضافة نوعية تعزز مكانة الإمارة وجاذبيتها كوجهة أولى للتراث المستدام، وسياحة المغامرات، والضيافة والترفيه، ولها دور ثابت في تسليط الضوء على الثراء والتنوع التاريخي والطبيعي لإمارة الشارقة بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص».

وحول التزام «شروق» بالمحافظة على التراث الثقافي، وتعزيز التنمية المستدامة، أكدت الشيخة بدور القاسمي، أن كل مشروع من مشاريع الهيئة، يؤكد دورها في تحفيز النمو والاستدامة، وإثراء المشهد السياحي في الإمارة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

وأضافت: «تجسّد مشاريعنا في المنطقة الشرقية التزامنا بإثراء التراث الأصيل، والحفاظ على البيئة الطبيعية في جميع مناطق الشارقة».