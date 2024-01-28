كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تتوج الفائزين

تُوج الصقر «اس 55» لفريق «الظفرة فالكونز 1» بلقب شوط كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور النهائي للفرخ فئة الشيوخ في منافسات اليوم الأخير للبطولة، التي شهدت ثلاثة أشواط نهائية للفرخ للشيوخ والعامة المفتوح والعامة الملاك.

وشهدت مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي اختتمت أمس مشاركة أكثر من 3200 صقر وأكثر من 600 صقار موزعين على 100 شوط في سبع فئات مختلفة.

وحصد المركز الثاني في شوط الفرخ النهائي للشيوخ «تي 56» من فريق «اف 3 اس» وجاء ثالثاً «تي اس 7» لفريق «ام 7».

وأهدى «الشاعر» مالكه راشد سعيد علي سرود لقب شوط كأس رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة العامة المفتوح، وجاء وصيفاً «هوملس» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وثالثاً «61» لفريق دبي.

وذهب لقب الشوط النهائي للفرخ فئة العامة الملاك إلى أحمد صغير كنون الكتبي بعد أن منحه الطير «550» الفوز بالصدارة، وحل وصيفاً «الأسمر» لعبدالعزيز عبدالله سعيد الكندي، وثالثاً «مسكت» لمحمد علي عبدالله الربيعي.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط النهائية الثلاثة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين فارس محمد المزروعي، والأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور راشد بن مرخان الكتبي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين سلطان المحمود، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي أحمد عبدالله القبيسي.

وتعد هذه النسخة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الأكبر والأضخم من حيث عدد المشاركين وعدد الأشواط وكذلك عدد الأيام، إذ نظمت على مدار 16 يوماً شهدت منافسات فئات العامة المفتوح والعامة الملاك والشيوخ ودول مجلس التعاون الخليجي والسيدات والعامة الهواة والإنتاج المحلي.