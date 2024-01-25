بلدية دبي تنجز مشروع تجميل ملاعب الكريكيت وكرة السلة في هور العنز

أتمت بلدية دبي وشركة ديليفرو مشروع تطوير وتجميل ملعبين مخصصين لرياضتي الكريكيت وكرة السلة في ملاعب هور العنز. وبدعمٍ من بلدية دبي، تهدف ديليفرو من خلال هذا التعاون، إلى توفير تجرّبة حصرية لمختلف أفراد المجتمع وسائقي توصيل الطلبات. وأقام مجموعة من سائقي ديليفرو مباراة كريكيت ودية احتفاءً بافتتاح المساحات المطورة في الملاعب.

وقال أحمد إبراهيم الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "تُعدّ ملاعب هور العنز من أعرق المساحات المجتمعية في قلب إمارة دبي، ويسعدنا العمل مع ديليفرو لتجديد ملعبي الكريكيت وكرة السلة، وإضافة بعض اللمسات الجمالية عليهما، بما يعكس أهدافنا في توفير أقصى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع وتعزيز جمالية وجاذبية إمارة دبي وجَودة الحياة فيها".



وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت تغريد عريبي، رئيسة قسم التواصل لدى ديليفرو في الشرق الأوسط: "يسرّنا التعاون مع بلدية دبي لتطوير الملاعب الموجودة في هور العنز، وبالتالي تعزيز تجارب سائقي التوصيل وأفراد المجتمع عموماً ممن يتشاركون الشغف برياضتي الكريكيت وكرة السلة. وحرصنا في هذا المشروع على تحويل الملاعب إلى مراكز تنبض بالحياة وتتيح للسكان التفاعل واللعب وتعزيز تجاربهم المشتركة. ونطمح لأن تكون هذه المساحات خير إضافة للمجتمع.

وانطلاقاً من الالتزام المشترك برفاهية المجتمع، مزجت بلدية دبي وديليفرو بين الأداء الوظيفي والفني لتحويل المناطق الترفيهية إلى معالم مبدعة تعكس روح دبي الديناميكية.