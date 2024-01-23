رئيسة بيرو تمنح سفير الإمارات وسام «شمس بيرو»

منحت رئيسة جمهورية بيرو، دينا إرسيليا بولوارتي، سفير الدولة لدى جمهورية بيرو، محمد عبدالله الشامسي، وسام «شمس بيرو» برتبة «الصليب الأعظم»، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى بيرو.

وقام وزير العلاقات الخارجية، خافيير أولئيتشيا، بتقليد الشامسي الوسام، خلال حفل التكريم الذي جرى بمقر وزارة العلاقات الخارجية البيروفية.

وهنأ أولئيتشيا، السفير على هذا الوسام الرفيع الذي يعتبر أعلى وسام تمنحه جمهورية بيرو لرؤساء الدول والشخصيات البارزة عالمياً، تقديراً لإسهاماتهم في مجتمع جمهورية بيرو، وأشاد معاليه بدور سعادته في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.

وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به، مثنياً على ما لقيه من تعاون ودعم من الحكومة البيروفية، لافتاً إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بيرو، والتعاون الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.