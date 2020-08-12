«دعم المبدعين» يقدم 53 منحة بـ 4.6 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم البرنامج الوطني لدعم المبدعين الذي أطلقته وزارة الثقافة والشباب في مايو الماضي 53 منحة جديدة في مرحلته الثانية للمبدعين المستقلين والشركات العاملة في قطاع الصناعة الثقافية والإبداعية، توزعت على 21 منحة للأفراد، فيما حصلت الشركات على 32 منحة، راوحت ما بين 15 ألف درهم و75 ألفاً للمنحة الواحدة، وبذلك يصل مجموع ما قدمه البرنامج من دعم إلى 4.6 ملايين درهم استفاد منها 140 مبدعاً ما بين أفراد وشركات.

وأسهمت المنحة المقدمة في تغطية 100% من مجموع الالتزامات المالية الشهرية للمبدعين الأفراد، فيما غطت التزامات الشركات لمدة شهر ونصف، في مجالات: الفنون الأدائية، التصميم والخدمات الإبداعيـة، الفنون المرئية والمسموعة والإعلام التفاعلي، الفنون البصرية، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والفعاليات، وكان باب استقبال الطلبات للاستفادة من دعم الصندوق متاحاً أمام جميع الجنسيات المقيمة في الدولة.

وأكدت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين جزء أصيل من منظومة القيم المتأصلة بمجتمع الإمارات، فنحن في ترسيخنا وانتصارنا لقيم التعاضد والتعاطف نساعد على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية لفئة مبدعة، فالإبداع مرآة عاكسة للمجتمع، فكلما كان الإبداع غزيراً متنوعاً، كان المجتمع أكثر حيوية وتجدداً ومقدرة على تجاوز التحديات وصنع مستقبل أفضل لأبنائه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news