«تراث الإمارات» يشارك في «أسبوع السنع»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك نادي تراث الإمارات في أسبوع السنع ضمن برنامج الشباب الصيفي، الذي تنظمه كلية الإمارات للتطوير التربوي لغاية 19 أغسطس الجاري، بهدف ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي. وجاءت مشاركة النادي بورشة تراثية عن السنع قدمها «عن بعد» المدرب التراثي فلاح بن بشر، وأدارتها المدربة والمقيّمة في كلية الإمارات للتطوير التربوي نورة النقبي.

وأكد فلاح بن بشر خلال الورشة أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو القدوة في الحفاظ على التراث والهوية الإماراتية، داعياً إلى التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة اقتداء بشيوخ الإمارات، مشيراً إلى أهمية أن يتم إنشاء الأجيال الجديدة على طاعتهم والإخلاص والوفاء للدولة.

المدربة نورة النقبي أشارت إلى أن كثيراً من العادات تندرج تحت اسم «السنع»، كونه يمثل مجموعة من العادات والتقاليد والأعراف التي تحكم العلاقة بين الناس وتحدد أسلوب التعامل بينهم، كماأشارت إلى قيمة التسامح في مجتمع الإمارات.

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