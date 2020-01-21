«القلب الكبير» تخصص مليون دولار لأطفال «الكونغو»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن تخصيص مليون دولار أميركي لتحسين حياة الأطفال في الكونغو بالتعاون مع منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية، وذلك من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 4000 طفل و2600 سيدة في السنة الواحدة في إحدى أكثر المناطق فقراً في مقاطعة كاساي أوريانتال.

وأوضحت «القلب الكبير» أن المشروع الذي سيبدأ العمل عليه في يناير 2020 بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، والمناصرة الدولية البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يتضمن بناء مركز صحي وتجهيزه بالكامل وتوفير مخزون أولي من الأدوية الأساسية لتغطية العلاج لمدة ثلاثة أشهر، وتدريب العاملين فيه على كيفية التعامل مع المعدات الطبية وصيانتها، وذلك استجابةً للاحتياجات الأساسية لمقاطعة كاساي أوريانتال التي يعاني عدد كبير من سكانها من سوء التغذية وتدهور مستوى الخدمات الصحية. كما يتضمن المشروع الذي ستقوم منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية - التي تتخذ من لندن مقراً لها - بتنفيذه خلال عامين بتمويل من القلب الكبير، تزويد العاملين في نحو 60 مركزاً ضمن أربع مناطق صحية في المقاطعة ذاتها، بالتدريبات والمهارات اللازمة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وآلية إدارتها في هذه المراكز، ورفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية بشكل عام في تلك المناطق.