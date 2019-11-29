علي العامري ينال جائزة الجمعية الدولية للكتّاب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نال الشاعر، علي العامري، جائزة الجمعية الدولية للكتّاب «بوغداني» في فئة الشعر. وذكرت الجمعية أن «جائزة الشعر مُنحت للعامري لأنه حقق مستوى رفيعاً في تجربته الشعرية»، وأضافت أن الجائزة فخرية وتمنح سنوياً في فئات الشعر والرواية والمسرح والدراسات والترجمة.

يذكر أن الجمعية الدولية للكتّاب، في بروكسل وبريشتينا، التي تحمل اسم الشاعر بيتر بوغداني (1630- 1689)، تعلن في 27 من نوفمبر من كل عام، منح الجائزة الدولية في فئاتها الخمس، لعدد من الأدباء والفنانين والباحثين حول العالم.

يذكر أن علي العامري شاعر وفنان تشكيلي، ويعمل مدير تحرير لمجلة «الناشر الأسبوعي»، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب. وأصدر ثلاث مجموعات شعرية، هي «هذي حدوسي.. هذي يدي المبهمة»، و«كسوف أبيض»، و«خيط مسحور» الذي صدر بطبعتين عربيتين وطبعة باللغة الإسبانية عن بيت الشعر في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. وترجمت قصائد للعامري إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والمقدونية، والألمانية والإسبانية والألبانية والإيطالية. وشارك في مهرجانات عربية ودولية للشعر، في الإمارات وفلسطين والأردن، وفرنسا وإسبانيا وكوسوفو، وتونس واليمن والعراق، وسورية وكوستاريكا، وكان عضواً في لجان تحكيم لجوائز في الأدب والفن التشكيلي.