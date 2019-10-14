مطارات دبي تفوز بجائزتين في مجال الابتكار التكنولوجي ومراقبة العمليات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت مطارات دبي على لقب مطار العام 2019، نتيجة حصولها على جائزتين مهمتين: الأولى في مجال الابتكار التكنولوجي، والثانية في مراقبة العمليات. تم الإعلان عن ذلك من قبل جائزة «بزنس أفييشن أوورد» خلال حفل توزيع جوائز الطيران لعام 2019، الذي أقيم في دبي أول من أمس، بحضور نائب الرئيس الأول – الهوية المؤسسية والاتصال انيتا مهرا، ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون البنية التحتية وتقنية المعلومات في مطارات دبي مايكل ايبستون، وعدد من كبار المسؤولين في قطاع الطيران.

وتم اختيار مطارات دبي للحصول على هاتين الجائزتين تقديراً لجهودها في المضي قدماً بالاعتماد على التكنولوجيا، لجعل السفر عبر مطارات دبي تجربة رائعة، إضافة إلى تطبيقها نظام «الوقت اللحظي» الذي يعتمد على السحابة مع القدرة على جمع البيانات الناتجة عن أكثر من 50 نظاماً تشغيلياً مستخدماً، بهدف تبادل المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتوفير صورة أشمل حول الظروف التشغيلية لجميع المستخدمين.

وتنبع أهمية هذا النظام من كونه مطبقاً في أكبر مطارات العالم وأكثرها ازدحاماً بأعداد المسافرين الدوليين، حيث استقبل نحو 89 مليون مسافر في عام 2018. وكانت مطارات دبي قد كشفت عن هويتها الجديدة أخيراً بهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وتغيير مفاهيم السفر من خلال طرح عالم من الخيارات الترفيهية والتسوقية الفريدة من نوعها.