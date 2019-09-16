«ذا جرين بلانيت» تطلق أكاديمية للصغار في القبة المغطاة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «ذا جرين بلانيت» في سيتي ووك بدبي، أكاديمية «ذا جرين بلانيت»، وهو برنامج يقدم على مدار سبعة أسابيع، ويتيح للأطفال دخول كواليس القبة البيولوجية المغطاة، واستكشاف إمكاناتهم واهتماماتهم المستقبلية.

ودعت «ذا جرين بلانيت الصغار» المهتمين بالعلوم والأحياء والبيئة إلى التسجيل في البرنامج الذي ينطلق في 13 أكتوبر المقبل.

ويقدم البرنامج الذي يستهدف الأطفال من سبعة إلى 11 عاماً، للأطفال فرصة للتفاعل مع الحيوانات، وممارسة التعلم التفاعلي حول موضوعات العلوم والبيئة، والمشاركة في مهام العمل التي تعود بالنفع على النباتات والحيوانات المميزة في هذه القبة المغطاة.

وسيركّز البرنامج كل أسبوع على فكرة موحدة وموضوع أساسي، ما يتيح للأطفال أخذ لمحة حول العديد من المجالات المهنية التي يمكنهم دخولها مستقبلاً، بما في ذلك علم الأحياء، والطب البيطري، والبستنة، وعلم الحشرات وغيرها.

ويتكون البرنامج الأسبوعي من تجارب تفاعلية تعليمية مع الحيوانات يشرف عليها احيائي مهمته تثقيف الأطفال حول رعاية الحيوان، والتدريب، وإثراء العمل. وتتنوّع التجارب ما بين التعرّف إلى مختلف الحيوانات الفريدة، مثل حيوان الكسلان والسنجاب الطائر، إلى الزواحف والطيور وحتى الحشرات.