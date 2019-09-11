أعضاء «شورى الأطفال» يتدربون على العمل بروح الفريق

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، عدداً من الورش التدريبية لأعضاء «شورى أطفال الشارقة» في دورته الـ16، التي انطلقت، في أبريل الماضي، تحت شعار «خدمة المجتمع.. قيادة»، وذلك في مراكز الطفل بالحيرة والبطائح وكلباء، بهدف إكساب المشاركين المهارات اللازمة للتعبير عن الذات والتواصل، وكيفية تطوير قدراتهم الذاتية، والتأثير في الآخرين.

قدم الورش مدير عام شركة «آي سي جي للاستشارات والتدريب»، هشام العمراني. وجاءت الورشة الأولى بعنوان «مهارة الاتصال والحوار الفعال»، وهي عملية نقل واستقبال معلومات بين شخصين أو أكثر بطريقة ناجحة. وهدفت الورشة إلى تعريف الأطفال بالمعلومات النظرية والمهارات العملية في مجال التواصل الفعال، وتمكينهم منه، بالإضافة إلى كيفيه تحديد النماذج الضرورية للتعامل مع الذات والآخرين، والاستخدام الفاعل للتواصل اللفظي وغير اللفظي لإيصال الأفكار للآخرين، وخلق بيئة عمل إيجابية، وقراءة لغة الجسد بشكل يساعد على فهم الرسالة بشكل أوضح، والمهارات الأساسية للحوار.

أما الورشة الثانية فنظمت تحت عنوان «مهارات العمل بروح الفريق الواحد»، وعرّفت الأطفال بوصفات الفريق الناجح؛ بالإضافة إلى إكسابهم الأساليب الفنية في اتخاذ القرارات الجماعية، والتدريب على التواصل الجماعي.

وتخلل الورش العديد من التمارين والتدريبات التي عملت على تعزيز قدرات الأطفال.