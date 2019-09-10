معهد دبي القضائي يوزّع الكتب مجاناً احتفاءً باليوم العالمي للقانون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلاقاً من مهمته الرامية إلى تشجيع القراءة، وتناغماً مع «الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 - 2026»، أطلق معهد دبي القضائي مبادرة لتوزيع الكتب المجانية في مقرّه، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يحلّ كل عام في الـ13 من سبتمبر.

وقال مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال حسين السميطي: «تأكيداً على التزامنا بنشر المعرفة القانونية، وزيادة الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، فقد وجدنا في اليوم العالمي للقانون، مناسبة سانحة للتفاعل مع المجتمع، من خلال توزيع العديد من إصداراتنا مجاناً لعامة الناس. وسيكون بمقدور المهتمين التعرف، من خلالها، إلى طبيعة عمل المعهد، ودوره المهم في تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة، لرفد مؤسساتنا القضائية والقانونية بالخبرات اللازمة، والإسهام في توطين هذا القطاع».

يشار إلى أن إصدارات معهد دبي القضائي تحظى باهتمام أعداد متزايدة من قبل المختصين والمهتمين، ويتطلع المعهد من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة الدولة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.