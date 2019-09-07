طلبة كلية الإعلام بجامعة عجمان يفوزون في مسابقة «أكاديمية تايلاند»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

فاز طلبة من كلية الإعلام في جامعة عجمان برحلة إلى تايلاند، في إطار برنامج «أكاديمية تايلاند»، وهو برنامج ثقافي وأكاديمي أطلقته القنصلية الملكية التايلاندية العامة في دبي، وهيئة السياحة في تايلاند (مكتب دبي والشرق الأوسط)، بهدف تقديم منظور جديد للسياحة المستدامة في تايلاند، لطلاب الجامعات في دولة الإمارات.

وشارك الفائزون في المسابقة، التي استهدفت طلبة كليات الإعلام في الدولة، برحلة لمدة أسبوع، تضمنت العديد من الأنشطة الثقافية والأكاديمية، التي تعرفوا خلالها على حياة سكان جزر تايلاند التي يعيشون فيها بشكل مستدام. كما استهدف البرنامج أيضاً تقوية الروابط الثقافية بين دولة الإمارات وتايلاند من خلال مشاركة جيل الشباب، حيث يتم تشجيع المشاركين على تبادل تجاربهم في تايلاند مع أصدقائهم وعائلاتهم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من قنوات الاتصال.