«دبي للسياحة» تنظم لقاءات استراتيجية مع شركائها في بريطانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، خلال الأسبوع الماضي، في لندن، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع كبرى شركات السياحة والسفر البريطانية، وممثلي أبرز وسائل الإعلام المحلية والعالمية المعنية بهذا القطاع. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعتزم الدائرة القيام بها في مجموعة من الأسواق الدولية الأخرى.

وتم تسليط الضوء خلال هذه اللقاءات على المهرجانات والفعاليات التي تشهدها دبي ووجهاتها السياحية الجديدة، إضافة إلى جهود دبي تجاه السوق البريطانية التي تحتل المركز الثالث على قائمة الأسواق الـ10 الرئيسة للإمارة، وذلك ضمن إطار المساعي الهادفة إلى رفع أعداد الزوّار من المملكة المتحدة. واستعرض المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، هلال سعيد المري، أحدث مستجدات قطاع السياحة في الإمارة، والمقومات المتنوعة التي تتمتع بها، والقادرة في الوقت ذاته على تلبية مختلف تطلعات وأذواق الزوار من المملكة المتحدة، إضافة إلى جهود «دبي للسياحة» المتعلقة بخطط النموّ المستقبلية، والاستفادة من الشراكات والفرص المتاحة بين الشركاء في كل من دبي وبريطانيا. وقدم المري أيضاً رؤية شاملة حول المبادرات والاستراتيجيات التسويقية التي تتبناها الدائرة، بهدف الارتقاء بوعي المسافر البريطاني والزوار في العالم حول المقومات السياحية في الإمارة، وكذلك الترويج للمدينة أمام الجمهور المستهدف في بريطانيا. ويأتي اهتمام «دبي للسياحة» بلقاء الشركات السياحية والمؤسسات الإعلامية في بريطانيا، تماشياً مع استراتيجية السياحة 2022-2025، وفي إطار جهود تعزيز معدلات نمو أعداد الزوار من المملكة المتحدة، باعتبارها أحد أهم الأسواق الرئيسة لدبي.

وقال هلال سعيد المري: «نعمل على تعزيز شبكة شركائنا في مختلف أنحاء العالم، ولهذا نحرص على الالتقاء بهم بصفة متواصلة، سواء عبر الاجتماعات الثنائية أو من خلال الفعاليات والأنشطة الترويجية والحملات التسويقية. ففي الوقت الذي تسعى فيه دبي لتصبح الوجهة الأولى الأكثر زيارة على مستوى العالم، وكذلك الأكثر تكراراً للزيارة، وأيضاً الموصى بزيارتها، فمن الضروري أن نعزز علاقتنا القوية مع شركائنا، وإطلاعهم على كل ما هو جديد في الإمارة التي تشهد تطورات متسارعة في مقوماتها السياحية لتلبية مختلف التطلعات، بما يضمن أن يكون الشركاء في شتى أنحاء العالم على وعي وإدراك كامل بالاستراتيجيات والمبادرات والحملات التسويقية التي تسهم في تعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من بريطانيا».

واجتمع المري بكبرى الشركات المنظمة للرحلات السياحية وإدارة الوجهات، وتعتبر دبي اليوم من بين أبرز الوجهات السياحية العالمية التي يتطلع الزائر البريطاني لزيارتها، وذلك على الرغم من التحديات التي تفرضها التوجهات السياسية الحالية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على قرارات السفر. ومع ذلك، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة بالنسبة للمسافرين البريطانيين.