«إسعاف دبي» توقّع اتفاقيتَي تعاون مع «زليخة» و«ويلكير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على ضمان استعدادها وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الحدث العالمي «إكسبو 2020»، وتفعيل التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها من القطاع الخاص، كجزء من منظومة الرعاية الطبية المتكاملة، وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بالمدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، اتفاقيتي تعاون مع مستشفى زليخة، ومثلته رئيسة مجلس إدارة المستشفى، الدكتورة زليخة، ومع مستشفى ويلكير ومثله الرئيس التنفيذي للعمليات، الدكتور طارق فتحي.

وهدفت الاتفاقيتان إلى التعاون في نقل الحالات المرضية والإصابات إلى المستشفيين، وفقاً للشروط والمعايير التي تتضمنها الاتفاقيتان، وتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال نقل المرضى وإنقاذهم والحفاظ على حياتهم. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة، ورفع الطاقة الخدمية للمؤسسة، وتعزيز قدرتها على تقديم العناية بالمرضى.

وأكد بن دراي حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء، سواء من الجهات الحكومية أو المستشفيات الخاصة التي ترتبط باتفاقات تعاون مع المؤسسة، لافتاً إلى التعاون الملموس مع المسؤولين في المستشفيين، القائم على أساس الهدف الواحد المشترك بين الجانبين، وهو إنقاذ الأرواح ورضا المتعاملين وإسعاد الجمهور.