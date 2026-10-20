«الإمارات للخدمات الصحية» أول منظومة صحية في العالم تنال اعتماد «JCI–GSC» للرعاية المستدامة

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حصولها على اعتماد "JCI–GSC" للرعاية الصحية المستدامة، الذي طورته اللجنة الدولية المشتركة "JCI" بالتعاون مع مركز جنيف للاستدامة "GSC" التابع للاتحاد الدولي للمستشفيات، لتكون بذلك أول منظومة صحية في العالم تحصل على شهادة الاستدامة الدولية في الرعاية الصحية (Healthcare Sustainability Certification)، ضمن نطاق يشمل 17 مستشفى تابعاً للمؤسسة، بما يؤكد التزامها بتطبيق معايير الاستدامة وتعزيز كفاءة العمليات وجودة الرعاية وترسيخ ممارسات صحية مستدامة على مستوى منشآتها.

وقال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال: "فخورون جداً بأن تصبح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول منظومة صحية في العالم تحصل على هذا الاعتماد عبر جميع المستشفيات الـ17 التابعة لها. ويعكس هذا الإنجاز الأهمية القصوى التي توليها المؤسسة ودولة الإمارات لبناء قطاع صحي أكثر استدامة ومرونة واستعداداً للمستقبل".

وأضاف: "من خلال تعزيز دمج المسؤولية البيئية والإنصاف الصحي والحوكمة الفاعلة في عملياتنا، نعمل على ترجمة الطموحات الوطنية في مجال الاستدامة إلى إجراءات قابلة للقياس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، ويعزز التزامنا طويل الأمد بمواصلة تطوير ممارساتنا وضمان استمرار كل مستشفى ضمن شبكتنا في تلبية أفضل المعايير الدولية في مجال استدامة الرعاية الصحية".

ويعد اعتماد "JCI–GSC" للرعاية الصحية المستدامة إطاراً دولياً متخصصاً يهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تطوير ممارسات مستدامة وقابلة للقياس، من خلال تقييم عدد من الجوانب المرتبطة بالصحة والإنصاف والرفاه، إلى جانب القيادة والحوكمة والاستجابة الفاعلة للظروف الطارئة المتعلقة بالبيئة المحيطة، بما يدعم دمج الاستدامة في العمليات والقرارات والممارسات اليومية للمؤسسات الصحية.

وطبّقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منهجية متكاملة للاستدامة في 17 مستشفى تابعاً لها، بما يعزز التكامل بين الاستدامة والجودة والسلامة والكفاءة التشغيلية، ويدعم تطوير الأداء المؤسسي وفق مؤشرات ومعايير واضحة، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحسين المستمر في مختلف مستويات العمل الصحي.

ويأتي حصول المؤسسة على هذا الاعتماد امتداداً لجهودها في تطوير منظومة صحية تستند إلى البيانات وقياس الأداء وتوظيف الابتكار، وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة للمتغيرات، بما يواكب التوجه الوطني نحو ترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات، والبناء على الزخم الذي أسسته دولة الإمارات خلال استضافتها مؤتمر الأطراف COP28، ولا سيما في تعزيز الترابط بين الصحة والاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وبما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 في تعزيز جودة الحياة واستدامة التنمية وجاهزية الدولة للمستقبل.