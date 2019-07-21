«غرفة أبوظبي» تختتم برنامج التدريب الصيفي للطلبة المواطنين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حفل اختتام برنامج التدريب الصيفي للطلبة المواطنين لعام 2019، وكرمت الغرفة 11 طالباً وطالبة أتموا متطلبات برنامج التدريب الصيفي، حيث حصل المشاركون والمشاركات على المهارات العملية اللازمة من مختلف القطاعات والإدارات والأقسام في الغرفة، وأقيم حفل التكريم في مقر مبنى غرفة أبوظبي، بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، ومحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية، وعدد من المديرين التنفيذيين للقطاعات، ومديري الإدارات والأقسام، وتم توزيع المكافآت العينية وشهادات التقدير على المشاركين والمشاركات في برنامج التدريب الصيفي.

وأكد القبيسي في كلمته خلال الحفل، أن برنامج التدريب الصيفي للطلبة المواطنين يعد من أولويات البرامج التدريبية، التي تحرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تنظيمها سنوياً، وذلك في إطار سعيها لدعم توجهات حكومة أبوظبي، واهتمامها بتوفير فرص التدريب للطلبة والطالبات، والإسهام في إعدادهم وتأهيلهم وإتاحة المجال أمامهم، لاكتساب الخبرة العملية لأداء المهام الوظيفية في المستقبل. من جانب آخر، أشاد المتدربون والمتدربات، الذين شاركوا في البرنامج الصيفي، بالاستفادة الكبيرة التي تحققت لهم بالعمل والتدرب في غرفة أبوظبي، مشيرين إلى تعاون المسؤولين في الغرفة على توفير كل سبل التعلم والتدريب واكتساب الخبرات التي سيكون لها أبلغ الأثر في مجالات العمل المستقبلية، وأكد الطالب خليفة غانم الرميثي من جامعة زايد، أنه عمل من خلال البرنامج التدريبي الصيفي في قطاع خدمات الأعضاء، وأشاد بكمّ الخبرات والمهارات التي اكتسبها من خلال التعامل مع المراجعين من أعضاء الغرفة، وتعرف إلى كيفية تسجيل العضوية وتوفير المعلومات والاستشارات، وإنهاء المعاملات، وأكد أن ذلك سيكون إضافة عملية جديدة تسهم في صقل قدراته في مجال العلاقات العامة، وكيفية التعامل مع الجمهور.

كما أكدت الطالبة، فاخرة الغافري، سعادتها بالعمل في إدارة الوفود والتمثيل الدولي، لما اكتسبته من خبرات في تنظيم الزيارات الرسمية المغادرة، وترتيب استقبال الوفود التجارية القادمة للغرفة، بالإضافة إلى مهارات الاستقبال والتنسيق وغيرها.