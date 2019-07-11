أفراح الغفلي والكعبي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم خليفة شمال محمد الغفلي، بمناسبة زفاف نجلهم راشد إلى كريمة راشد خلفان مطر الكعبي، كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة البيت متوحد في عجمان، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.