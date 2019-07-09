القصباء تستضيف «حورية البحر أريل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف «القصباء»، على مسرحها في الفترة بين 11 و13 يوليو الجاري، المسرحية الموسيقية «أريل» حورية البحر، المستوحاة من عالم ديزني الذي يزخر بأجمل قصص الأطفال الخيالية وأكثرها شهرة في العالم، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية والترفيهية التي تنظمها القصباء خلال العطلة الصيفية بهدف تقديم المتعة والفائدة للأطفال.

وتروي المسرحية قصة الحورية الصغيرة أريل، التي قرّرت أن تضحي بصوتها الجميل وتعطيه لساحرة البحر الشريرة مقابل أن تحول ذيلها إلى ساقين لتكون قريبة من الأمير- الإنسان الذي تحبّه، وهي بذلك تعكس قيمة «الحبّ الصادق» وجوهره القائم على التضحية من أجل من نحبّ مهما كانت الخسارة، وغيرها من القيم السامية التي تغرسها في نفوس الأطفال واليافعين. ويأخذ العرض المشاهدين الصغار في رحلة إلى أعماق البحار باستخدام العديد من التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية المميزة، ليعيشوا مغامرات الأميرة الحورية أريل بكامل تفاصيلها. وتمثل مسرحية «أريل» العرض الثامن ضمن سلسلة عروض «عالم القصص» المسرحية التي تستضيفها القصباء بالتعاون مع شركة «إيفنت فاكتوري»، منذ نوفمبر الماضي وتستمر حتى 20 ديسمبر المقبل.

وتوفر القصباء عبر هذه العروض منصة متكاملة للأطفال للتعلم من خلال المسرح، بالاستفادة من مزايا التعليم التفاعلي الذي يعد واحداً من أنجح الطرق لتعريف الأطفال عن الأدب والتاريخ والفن والموسيقى، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإثراء تجاربهم المعرفية والثقافية.