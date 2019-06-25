وفد من «مستشفيات الظفرة» يطلع على تجربة «الشارقة صديقة للطفل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

زار وفد من مجموعة مستشفيات الظفرة في أبوظبي، مكتب «الشارقة صديقة للطفل»، للاطلاع على أفضل الممارسات التي يتبعها في ما يتعلق بمشروع «الشارقة صديقة للطفل»، الذي يشرف على تنفيذه المكتب، والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرضاعة الطبيعية للرضع منذ الولادة وحتى عامين.

وشملت زيارة الوفد عدداً من المرافق العامة والمؤسسات المعتمدة من قبل المشروع كصديقة للأم وللطفل، من بينها غرفة الأمهات في القصباء، وهي «مكان عام صديق للأم والطفل»، وحضانة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تعد «حضانة صديقة للرضاعة»، وغرفة الأمهات في هيئة متاحف الشارقة، التي تعد «مؤسسة صديقة للأم».

وأكدت المدير التنفيذي لمكتب «الشارقة صديقة للطفل»، الدكتورة حصة خلفان الغزال، أهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات المعنية بالطفل، في سبيل تعزيز الجهود الهادفة إلى رعاية الطفل في دولة الإمارات، والتركيز على دور الرضاعة الطبيعيّة وأهميتها في الحفاظ على صحة الأم والطفل في آن معاً.

وعبّرت الغزال عن سعادة فريق المكتب بزيارة مجموعة مستشفيات الظفرة، واهتمامها بتجربة الشارقة في رعاية الطفل، مركزة على ضرورة توحيد الجهود الوطنية للوصول إلى الأهداف المشتركة في تأمين أعلى مستويات الصحة والرعاية للطفل.

وضم الوفد لطيفة العبيدلي، المساعد الإدارية في قسم التسويق بمجموعة مستشفيات الظفرة، والدكتورة مي العثمان، أخصائية نسائية في مستشفيات الظفرة، وخلود خليل، قابلة مسؤولة في مركز الظفرة لطب الأسرة، وبليسي راجان، ممرضة مسؤولة عن مكتب التمريض في مستشفيات الظفرة.