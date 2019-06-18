ورش عمل لطالبات برنامج التدريب الصيفي بكلية آل مكتوم

المصدر: دندي (اسكتلندا) - وام

حضرت الطالبات المشاركات في برنامج التدريب الصيفي «التعددية الثقافية ومهارات القيادة»، في كلية آل مكتوم للتعليم العالي، ورش عمل تفاعلية متميزة مع خبراء محليين أدارتها أليسن هيندرسون الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة «دندي»، تناولت مهارات القيادة وجودتها وسماتها.

وشاركت في الورشة لجنة من القادة البارزين من مجالات متعددة، الذين شاركوا الطالبات خبراتهم الشخصية من خلال المجموعات الحوارية، وانضمت شونا روبرتسون، المتحدثة الرئيسة وعضو البرلمان، إلى الورشة لإثراء المناقشات، وإعطاء الفرصة للطالبات لتبادل الخبرات وطرح الأسئلة.

ويشارك في برنامج التدريب الصيفي في دورته الـ26 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة 67 طالبة من جامعات وكليات الإمارات وجامعة المالايا الماليزية، ويهدف إلى تأهيل الطالبات ليكنّ قياديات في المستقبل.

يشار إلى أن البرنامج يقام خلال الفترة من 8 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المقبل.