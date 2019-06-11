أفراح الغفلي

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

أقام عبدالله مصبح عيسى بن يعقوب الغفلي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله عيسى إلى كريمة محمد خليفة محمد بن حضروم الغفلي.

وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الاتحاد للمناسبات بمنطقة فلج المعلا، الشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.