«بادر لتسعد» توزع المير الرمضاني على الأسر المتعففة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال شهر رمضان المبارك، مبادرة تطوّعية بعنوان «بادر لتسعد»، هدفت من خلالها إلى تشجيع الزهرات والمرشدات المتقدمات على المشاركة في الأعمال الخيرية التطوّعية والمبادرات الإنسانية، وغرس حب مساعدة المحتاجين.

وهدفت المفوضية في تنظيمها لهذه المبادرة الخيرية، التي جاءت بالتعاون مع شرطة الشارقة، وجمعية الشارقة الخيرية، ووزارة تنمية المجتمع، ولوكال كوكيز، وبيبر فيج، ويوجرت لاند، إلى رسم البسمة على وجوه الأسر المحتاجة، وغرس معاني التسامح والشعور بالآخرين في نفوس وقلوب الفتيات، وتعريفهن بفضائل وروحانيات شهر رمضان.

وقامت المفوضية بتوزيع المير الرمضاني على 150 أسرة متعففة، بمشاركة 20 منتسبة من الزهرات والمرشدات، حيث احتوى المير على مجموعة من المواد والسلع الغذائية.

وقالت مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، شيخة الشامسي: «نحرص في كل عام خلال شهر رمضان الكريم، على إشراك الفتيات في توزيع المير الرمضانية على الأسر المحتاجة، لنغرس فيهن قيم التطوع والعطاء ومساعدة المحتاجين، وبأنهن جزء أساسي من هذا المجتمع، ليكن مؤثرات وفاعلات في تعميم ونشر القيم النبيلة والطيبة وأن يصبحن قدوة حسنة لأقرانهن».