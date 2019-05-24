«مالية دبي».. فعاليات رمضانية تجسّد قيم التسامح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت دائرة المالية بحكومة دبي عدداً من الفعاليات الرمضانية، التي أحيا خلالها موظفو الدائرة قيم الشهر الفضيل من تواصل وتراحم وإحسان، فضلاً عن تقديم يد العون في مختلف ميادين الخير.

وشارك موظفون من دائرة المالية في مبادرة «توزيع المير الرمضاني»، التي تنظمها كلّ عام مؤسسة تراحم الخيرية، فوزّعوا طرود الخير الرمضانية على مستحقيها من السكان في مناطق متفرقة من إمارة دبي، إحياء لمعاني الرحمة وإثراء لقيم التآزر المجتمعي، وذلك بتنظيم من «فريق الخير» في الدائرة. كما قام فريق الخير بتنظيم مشاركة الدائرة في حملة «رمضان أمان»، التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية للعام الثامن، وفيها شارك متطوعون من موظفي الدائرة في تجهيز علب الإفطار، التي يتمّ توزيعها على السائقين قبيل موعد الإفطار.

وأقامت دائرة المالية لموظفيها، بمناسبة الشهر الفضيل، أمسية رمضانية على السحور حفلت بفقرات بهيجة نالت الاستحسان، في حين استضافت الدائرة فضيلة الشيخ عبدالله موسى في محاضرة رمضانية، تناول فيها قيم التسامح، وأهميتها في إعلاء شأن المجتمعات.

وأشادت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، هدى حمدان الشيخ، بإقبال الموظفين على المشاركة في الفعاليات الرمضانية خلال الشهر الكريم، مؤكدة حرص الدائرة على دعم المبادرات الخيرية الوطنية المختلفة، التي تقوم عليها جهات خيرية عدّة في دبي، انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تلعبه في حكومة دبي، وقالت: «يأتي رمضان في عام 2019، في ظلال التسامح، الذي اتخذته القيادة الرشيدة لدولتنا عنواناً لهذا العام، والذي تتماهى قيمه مع قيم الشهر الفضيل، ويحمل مثل رمضان معاني التواصل والرحمة والمغفرة والقبول، وقد حرصنا خلال رمضان على إثراء الشعور بهذه القيم النبيلة لدى موظفينا».