مدينة جميرا تستضيف مدفع رمضان للعام الثاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يألف الصائمون في شهر رمضان المبارك صوت المدفع إيذاناً بحلول موعد الإفطار. ومن هذا المنطلق، تعاونت مدينة جميرا مع شرطة دبي للحفاظ على هذ الإرث الأصيل.

وخلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، ستنصب شرطة دبي، مدفع شهر رمضان في جزيرة الحصن بمدينة جميرا، ليحظى الزوّار والسيّاح بفرصة مشاهدة طقوس المدفع الرمضاني الأصيلة، التي تأذن للصائمين بالإفطار مع رفع آذان صلاة المغرب.

وتحت إشراف الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، سيتم وضع ستة مدافع خلال الشهر المبارك في مواقع مختلفة في دبي، يشرف على كل واحد منها أربعة أفراد من شرطة دبي.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي: «اعتادت مدينة دبي سماع صوت المدفع الرمضاني منذ ستينات القرن الماضي خلال شهر رمضان المبارك، ليعلن عن انتهاء ساعات الصيام وبدء وقت الإفطار. ونطلق نحو 200 قذيفة في أرجاء دبي خلال أيام الشهر الكريم وعيد الفطر عبر ستة مدافع، إذ يطلق كل مدفع قذيفتين متتاليتين احتفاءً بحلول شهر الخير، وقذيفة واحدة يومياً للإعلان عن حلول وقت الإفطار، وقذيفتين أيضاً مع حلول العيد، ومثلهما مجدداً في الصباح عقب صلاة العيد».

ويعتقد بعض المؤرخون أن هذه العادة تعود إلى القرن العاشر الميلادي في مصر، حيث أمر أحد الخلفاء الفاطميين بوضع مدفع على هضبة المقطم في القاهرة، ليتمكن جميع الصائمين في المدينة من سماع صوته لبدء الإفطار، وباتت هذه المدافع اليوم من أبرز الرموز المرتبطة بشهر رمضان المبارك، إذ تضيفها شركات الرحلات إلى وجهاتها السياحية.