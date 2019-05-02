جمعة الماجد يستقبل وفداً من «الأرشيف والتوثيق العسكري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، جمعة الماجد، أول من أمس، في مكتبه بدبي، وفداً من مركز الأرشيف والتوثيق العسكري التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة في أبوظبي، برئاسة العقيد سعيد عبدالله الكتبي، ويرافقه وفد من المركز الوطني للأرشيف العسكري بالجزائر، برئاسة العقيد عمي هادي.

تهدف الزيارة إلى الاطلاع على تجربة المركز في الأرشفة الإلكترونية والأنظمة المعمول بها، والاطلاع على الأجهزة المستخدمة في ذلك، إضافة إلى تبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون الثقافي العلمي.

ورحّب جمعة الماجد بالوفد، وثمّن زيارتهم، وتحدث خلال اللقاء عن بدايات المركز في تصوير المخطوطات في الجزائر، وأبدى استعداد المركز لإهداء الكتب والمطبوعات إلى المؤسسات الثقافية والجامعات في الجزائر. وأهدى العقيد عمي هادي إلى جمعة الماجد كتاب «نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد»، الذي ألفه محمد (باشا) ابن الأمير

عبدالقادر الجزائري.

وقام الوفد بجولة لأقسام المركز رافقهم فيها مدير المركز، الدكتور محمد كامل، حيث زار قسم الثقافة الوطنية، واطلع على أرشيف الوثائق، وزار قسم المكتبات الخاصة.