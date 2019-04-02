«ذا جرين بلانيت» تقدِّم تجربة «البرية الأسترالية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطلق «ذا جرين بلانيت»، في دبي، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية الأولى والوحيدة على مستوى المنطقة، تجربة «البريّة الأسترالية»، آخذة الضيوف إلى عالم الحيوانات في أستراليا، من خلال عرض شتى أصناف الحيوانات الأسترالية المدهشة.

وتستقبل «ذا جرين بلانيت» الزائرين على الطريقة الأسترالية، مع انطلاق التجربة يوم الجمعة 29 مارس الماضي. وتدعو الغابة الاستوائية المغلقة الضيوف للتعرف إلى أسرار الحياة البرية في أستراليا، بدءاً من الحيوانات المخيفة إلى اللطيفة، في جولة مذهلة بالطابق المُجدد حديثاً.

ويعرض المتنزه مجموعة واسعة من النظم البيئية، التي تحفل بها هذه القارة الرائعة، ما يتيح للضيوف فرصة استكشافها، مثل الصحارى ذات الرمال الحمراء، والمخيمات والطائرات المهجورة، والمعالم الأسترالية المذهلة، حيث سيتعرفون إلى الحياة البرية الأسترالية المدهشة، التي يعد الكثير منها الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وقال السفير الأسترالي في دولة الإمارات، آرثر سبيرو: «نحن مسرورون بأن (ذا جرين بلانيت) يجلب الحياة البرية الفريدة والمثيرة للدهشة إلى الإمارات، بحيث يمكن للناس الانطلاق في جولة إلى أستراليا، وأخذ لمحة عن هذه المخلوقات المذهلة. كما يتيح (ذا جرين بلانيت)، أيضاً، فرصة للتعرف إلى بيئات أستراليا المتنوعة ومناخها، لمعرفة السبب وراء اعتبار أستراليا واحدة من الدول القليلة التي تمتاز بالتنوع البيولوجي. واليوم، تشكل الإمارات الوطن الثاني بالنسبة لـ20 ألف أسترالي يعيشون هنا».