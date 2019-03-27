شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان «أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي ــ وام

شاركت شرطة أبوظبي في الدورة الرابعة لمهرجان «أم الإمارات»، الذي اختتم فعالياته على كورنيش أبوظبي. وشهد المهرجان، الذي أقيم برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديم عروض فنية، واستعراضات ترفيهية، وألعاب تثقيفية، رسّخت معاني التسامح والحب والتواصل بين البشر، على اختلاف ثقافاتهم وأفكارهم. وتعرّف الجمهور إلى جهود مديرتي المرور والدوريات والطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في تعزيز السلامة من خلال مشاركة دوريات السعادة ودوريات الأطفال، كما شارك قطاع الأمن الجنائي بالدوريات الخاصة ودورية الدراجات الهوائية الأمنية، إلى جانب العروض الشرطية المتنوعة، والمنصات التفاعلية، التي أسهمت في نشر مفهوم التسامح والسعادة والإيجابية. وتفاعل زوار المهرجان مع المعزوفات الموسيقية الوطنية والتراثية التي قدمتها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي في المهرجان، كما تعرف إلى الدوريات الشرطية القديمة، التي عرضها قسم الموروث الشرطي، وتعكس جهود الشرطة في الماضي والحاضر.

وقدم فريقا التفتيش الأمني «k9» والخيالة عروضاً توضح جهود الجهتين في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع والبهجة والسعادة، عبر الفقرات الاستعراضية المختلفة. وأكد نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، المقدم مصبح راشد الكعبي، اهتمام دولة الإمارات بنشر ثقافة التسامح من خلال المعايير والمؤشرات والقوانين الدولية.