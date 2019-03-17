«التسجيل العقاري» تستعرض «حصاد الدائرة» وتكرّم الشركاء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرّمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، خلال حفل الشركاء السنوي السابع الذي نظم أخيراً، عدداً من مؤسسات الشراكة الاستراتيجية، ومجموعة من موظفي الإدارات، وموظفين اجتازوا مرحلة الخدمة الوطنية، إضافة إلى آخرين حصلوا على درجات علمية.

وشهد الحفل عرض فيلم «حصاد الدائرة» الذي استعرض إنجازات ومشروعات «التسجيل العقاري» خلال عام 2018، وتكريم المتميزين في عدد من الفئات الرئيسة.

وتضمن الحفل تكريم كل من أمين عام المجلس التنفيذي بالشارقة، المستشار سلطان بن بطي المهيري، ومدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، المستشار الدكتور منصور بن نصار، ضمن فئة الداعمين لمشروعات وقرارات الدائرة.

وضمن فئة الشركاء الاستراتيجيين، كرّمت الدائرة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، ومدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي، كشريك استراتيجي أكاديمي، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، محمد خلف، كشريك استراتيجي إعلامي. وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز الشامسي، إن «الدائرة حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها العام الماضي، ما أسهم في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري في الإمارة».