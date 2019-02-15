«مفوضية الشارقة» تعلّم منتسباتها الكتابة والتمثيل وتنسيق الزهور

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعاونت مفوضية مرشدات الشارقة مع مؤسسة فن، بمشاركة 20 من المرشدات (12-15عاماً) والمرشدات المتقدمات (16-18 عاماً)، بالمخيم الشتوي فن – تاستيك، لتعزيز مهارات المنتسبات في مختلف المجالات الإبداعية من خلال برنامج يشمل تعريفهن بالتمثيل وكتابة السيناريوهات من قصة معينة، وتعليمهم الفرق بين السيناريو المسرحي والسينمائي، فيما تُطلعهن الورشة الثانية على طرق تنسيق الزهور.

وتضمنت ورشة «كتابة السيناريو والتمثيل» عدداً من الجلسات الحوارية، التي ركزت على طرق وأدوات كتابة سيناريو بالاستناد إلى قصة جاهزة، والفرق بين السيناريو المسرحي والسينمائي، بالإضافة إلى التدريب على الأداء التمثيلي.

فيما بينت ورشة «تنسيق الزهور» طرق تنظيم باقات الزهور وتنسيقها، بالإضافة إلى تعليم المنتسبات كيفية تنظيف الزهور وإعدادها للترتيب في مزهرية، إلى جانب إطلاعهن على أنواع عدد من الزهور ومواسمها المختلفة.

وقالت شيخة الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: «شاركت المفوضية خلال المخيم الشتوي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة فن بعشرين من المرشدات والمرشدات المتقدمات، للاستفادة من البرنامج الثري الذي يهدف إلى النهوض بالفتيات، عبر رفدهن بالأدوات والمهارات اللازمة لكتابة النصوص، والتمثيل، وتنسيق الزهور، لتنمية مواهبهن في هذه المجالات التي قد تتحول إلى شغف، وبالتالي إلى مهنة حياتية في المستقبل».