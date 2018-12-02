«الإمارات للدراسات المصرفية» يحتفل باليوم الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، في فروعه الثلاثة بالشارقة ودبي وأبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة، بمشاركة متميزة من الفرق التعليمية والتدريبية وطلبة المعهد، وذلك تعبيراً عن الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي والولاء والإخلاص لقيادته الرشيدة.

وأعلن مدير عام المعهد، جمال الجسمي، عن تقديم المعهد فرصاً تدريبية لـ٤٧ مواطناً ومواطنة من فئة أصحاب الهمم في الدولة، وذلك عبر الانضمام إلى برامج التطوير المهني في المعهد لعام ٢٠١٩.

وقال إن إطلاق المبادرة يأتي تماشياً مع «عام زايد»، ويندرج ضمن جهودنا الحثيثة لتعزيز روح العمل الإنساني والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وذلك عبر التركيز على الفرد واحتياجاته، وتوفير فرص مناسبة لكل أفراد المجتمع. وأكد حرص معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على المحافظة على القيم الإنسانية النبيلة لمجتمع الإمارات، التي جسّدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرامية إلى تحقيق الرخاء، وخدمة الإنسانية بكل طريقة ممكنة.