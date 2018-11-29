بيونسيه في خطاب إلى مانديلا: سأظل ممتنة لك

المصدر: جوهانسبرغ - د.ب.أ

كتبت المغنية الأميركية بيونسيه، خطاباً لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، تشكره فيه على كونه مصدر إلهام لها، وذلك قبل إحياء حفل في جوهانسبرغ بمناسبة عيد ميلاد مانديلا الـ100.

وذكرت بيونسيه، التي حازت جائزة غرامي 22 مرة، أنها التقت مانديلا عام 2004، وزارت جزيرة روبين معه، حيث جرى سجنه هناك لفترة معظم فترة حبسه التي امتدت 27 عاماً.

وكتبت بيونسيه في الخطاب الذي نشرته صحيفة «سويتان» في جوهانسبرغ أمس: «سأستمر في الشعور بالامتنان لكل لحظة شاركتني فيها بوجودك، واستخدام الدروس التي تعلمتها منك وقوداً لتحفيز الأفكار والحلول الإيجابية».

وأضافـت: «إنه لشرف لي أن أسافر إلى جنوب إفريقيا للاحتفال بك وبجهودك لتصحيح الكثير من الأخطاء».

ومن المقرر أن تشارك بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زد، وإيد شارين وكريس مارتن وفاريل ويليامز، مساء الأحد المقبل، في الاحتفال بعيد ميلاد مانديلا الـ100.