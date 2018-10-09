بحث استراتيجية «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد مكتب الشارقة صديقة للطفل في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً مع الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، في إطار سعي المكتب إلى توسيع مظلة شركائه، والعمل على تعزيز أسس التعاون المشترك مع المؤسسات والمبادرات المعنية بشأن الطفولة في الإمارة.

وحضر الاجتماع كلٌ من الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، وعصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في اليونيسيف لدول الخليج العربية، إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة. وتعرّف المشاركون، خلال الاجتماع، الى آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين 2019-2021.

واستعرضت الغزال الخطط والمراحل التي مر بها مشروع «الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين»، الذي نفذه المكتب بالتعاون مع المؤسسات المعنية والدوائر الحكومية والمجتمع المدني في الشارقة، وأسهم بنهاية المطاف في تتويج الشارقة بلقب أول «مدينة صديقة للطفل» على مستوى العالم في عام 2015، من منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف»، ضمن مبادرتها العالمية «المدن الصديقة للأطفال واليافعين». وقالت الغزال: «بحثنا إعداد الخطة الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين 2019-2021، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسة، هي الحق في حصول الأطفال على الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحق في الإصغاء إليهم، إلى جانب حق التمتع بحياة آمنة، وحق التمتع بالحياة الأسرية واللعب والترفيه».