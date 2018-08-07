«القصباء الصيفي».. ورش علمية وترفيهية للأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تواصل القصباء، في إمارة الشارقة تنظيم العديد من الفعاليات خلال المخيم الصيفي الذي تقيمه هذا العام، حيث تقدم للأطفال من عمر خمس سنوات فرصة المشاركة في عدد كبير من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستضيفها هذا الصيف. وتركز القصباء في المخيم الصيفي الذي يستمر حتى 16 أغسطس الجاري على مختلف المجالات العلمية وبشكل خاص صناعة الروبوتات وتقنيات الابتكار، حيث تتضمن الأنشطة تقديم ورش عمل يتعلّم فيها المشاركون صناعة الأدوات الكهربائية البسيطة والأجهزة الإلكترونية والألعاب المبسطة.

ويقدّم المخيم نشاطات أخرى تهدف إلى تعريف الأطفال ببيئة الواقع الافتراضي، حيث سيكون بمقدور المشاركين أن يتعرّفوا إلى طرق إضافة نماذج ثلاثية الأبعاد على عناصر الواقع الافتراضي، والجمع بين التكنولوجيا والحرف اليدوية بأسلوب يعتمد على التعلم الإبداعي من خلال اللعب لتشجيع الصغار على تطوير مهاراتهم وتنمية خيالهم العلمي.

تنقسم ورش العمل حسب الفئات العمرية إلى ورش تستهدف الأطفال من عمر 5 - 8 سنوات، وأخرى لعمر فوق ثماني سنوات تبعاً لاحتياجات التعلم والقدرة الاستيعابية لهم، كما يمكن لأولياء الأمور الاختيار بين الورش القصيرة التي تمتد على مدار ساعتين أو الورش التي تقام ليوم كامل.