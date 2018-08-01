المصدر: العين - الإمارات اليوم

أقام عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، محمد حمد بن ركاض العامري، في مجلسه بمدينة اليحر، حفل عشاء تكريماً للشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، تقديراً لدوره الكبير في مجال الجهود التطوعية والأعمال الخيرية والإنسانية، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً الدكتور سالم بن ركاض، ونهيان محمد بن ركاض، والمستشار المحامي عبدالله الكعبي، ومحمد خميس الكعبي، عميد المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من الشخصيات والمدعوين. وتخللت المأدبة كلمات عن مسيرة الخير والإنسانية في الإمارات، وتبادل الدروع والهدايا والكتب التذكارية.