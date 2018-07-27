«اجتماعية الشارقة» تحتفل بتخريج 37 طالباً في مبادرة «قافلة نون»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بتخريج الطلبة الملتحقين بمبادرة قافلة نون التعليمية، والبالغ عددهم 37 طالباً وطالبة، وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية؛ وكذلك الجهات الداعمة للمبادرة كدائرة الأوقاف بالشارقة، وجمعية الإمارات للمتقاعدين وعدد من أولياء الأمور.

وأكدت مدير مركز التطوع بدائرة الخدمات الاجتماعية والمسؤولة عن قافلة نون فايزة خباب، أن الاحتفال الذي تم تنظيمه، ينسجم مع أهداف دائرة الخدمات الاجتماعية القائمة على خدمة المجتمع وحرصها الدائم على تشجيع الأطفال المعوزين لمواصلة التعليم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التعليمية الخيرية التي أعدتها الدائرة تهدف إلى التركيز على أهمية التعليم كونه الركيزة الأساسية، وأنه حق أساسي لكل طفل.

137 طالباً وطالبة

وأفادت مدير مركز التطوع بأن المبادرة التي تم إطلاقها كفكرة إنسانية من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مطلع سبتمبر من عام 2016، قامت إلى الآن بتخريج نحو 137 طالباً وطالبة، فضلاً عن إلحاق 10 أطفال في المدارس النظامية لإكمال دراستهم، ما يشير إلى أننا نسير على النهج الذي يحقق الأهداف التي أطلقت المبادرة من أجلها، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمتطوعين وصل إلى 38.